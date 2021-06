Le ventilateur connecté Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 à prix réduit, mais aussi...

Il fait chaud, de plus en plus chaud, le moment idéal pour s'équiper d'un bon ventilateur comme celui proposé par Xiaomi.

Avec l'arrivée des fortes chaleurs, vous êtes nombreux à vous précipiter pour acheter des climatiseurs ou des ventilateurs avec bien souvent des ruptures de stock en magasins.

Aujourd'hui nous vous présentons le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 qui est un ventilateur sur pied disposant de fonctionnalités connectées.

Après avoir installé une application dédiée sur votre smartphone et via une connexion sans fil Wi-Fi IEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, vous pourrez par exemple régler la puissance de la ventilation sur 100 niveaux. Il dispose de 7 pales d'un diamètre de 35,5 cm, et permet différents réglages de balayage en mode pendule à 30, 60, 90 et 140 degrés. Il est relativement silencieux avec seulement 58 dB.

Gshopper propose le ventilateur connecté Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 à seulement 65,99 € avec le code 0F21A7EA03 avec la livraison gratuite depuis la Belgique en quelques jours.



D'autres promotions sont disponibles chez Gshopper :



Toutes les promotions disponibles sont à découvrir sur le site officiel de GShopper pour y découvrir toutes leurs promotions.

Et pour rappel consultez nos précédents bons plans concernant