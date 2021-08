Very B&You : Bouygues Télécom lance 3 forfaits mobiles à des prix IMBATTABLES !

Bouygues Télécom prend aujourd'hui l'initiative du duel qui l'oppose depuis des années à SFR et notamment à RED dans le domaine des forfaits mobiles.

L'opérateur relance en effet son offre promotionnelle Very B&You qui propose trois forfaits mobiles à des prix fortement réduits. Vous trouverez ainsi un forfait mobile proposant 200 Go de données mobiles à seulement 14,99 €, mais également un forfait 100 Go à 12,99 € et enfin un forfait mobile 5 Go au petit prix de 4,99 € !

Ces forfaits mobiles sont sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an et disponibles jusqu'au 24 août 2021 au soir.

Signalons que les forfaits Very B&You 100 Go et 200 Go incluent l'option gratuite B.tv offerte pendant 1 mois avec plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200, 100 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 20, 15 ou 0 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Concernant la concurrence vous trouverez également de nombreuses offres comme les forfaits mobiles Sosh 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, Free Mobile 80 Go à 10,99 € par mois, Cdiscount 5 Go, 130 Go et 200 Go à respectivement 1,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois, sans oublier bien entendu RED et ses forfaits de 5 à 130 Go de data pour des tarifs de 5 à 19 € par mois qui ne devrait d'ailleurs pas tarder à réagir à l'offre de Bouygues Télécom !