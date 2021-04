Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi projecteur Compact et le smartphone Redmi Note 10 en promotion

Le bon plan du jour concerne le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Projecteur Compact propose une puce Amlogic avec 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire intégrée, ce vidéoprojecteur intègre une technologie DLP (Digital Light Processing) avec optique scellée pour éviter l'infiltration de poussière et définition 1080p, avec capacité de décodage HDR 10 pour des diagonales d'image allant de 20 à 200 pouces (50 à 500 cm).

Ce projecteur vous propose une luminosité de 500 lumens ANSI grâce à des LED à quatre canaux apportant 20% de luminosité en plus et un rendu à 85% de l'espace colorimétrique NTSC. Le vidéoprojecteur Xiaomi pourra également afficher de la 3D (avec lunettes adaptées).

Il possède une connectivité sans fil WiFi dual band 2,4 / 5 GHz, en plus d'une connectique USB et un HDMI. Enfin, Xiaomi permet un faible niveau de bruit grâce à un système de refroidissement intelligent.

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Compact est actuellement à 349 € au lieu de 599 € en utilisant le coupon 924AEAAB1C avec une livraison gratuite depuis l'Espagne.



Vous trouverez également le smartphone Redmi Note 10 qui dispose d'un affichage de 6,43 pouces avec un rafraîchissement de 60 Hz et une dalle Super AMOLED. Le Note 10 exploite un processeur Snapdragon 678 associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

Au niveau photographie, on trouve un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels, un module macro 2 mégapixels et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 mégapixels. À l'avant, le capteur à selfies de 13 mégapixels est logé dans un poinçon centré. Il possède une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W.

En ce moment, le smartphone Redmi Note 10 est à 139 € au lieu de 229 € avec le code 4D9A7D28DB et une livraison gratuite depuis l'Espagne.



