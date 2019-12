Bon plan : le vidéoprojecteur XGIMI Halo avec Android TV et Google Assistant à prix réduit, mais aussi...

Dans un format portable avec un encombrement de 11,35 x 14,50 x 17,15 cm, le vidéoprojecteur LED home cinema XGIMI Halo (modèle WK03A) est à technologie DLP. Il propose une définition native 1080P et avec support 4K.

Il affiche avec une luminosité d'une puissance de jusqu'à 800 lumens et un contraste de 1000:1. Le vidéoprojecteur permet un affichage de 30 à 300 pouces avec une distance de projection de 1,2 à 5,5 mètres. La durée de vie de la lampe est de 30 000 heures.

Le XGIMI Halo est animé par un processeur quadcore Amlogic T950X2, GPU Mali-G31, en association avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il embarque une batterie de 17100 mAh, et c'est un système Android TV 9.0 et avec contrôle vocal Google Assistant qui est utilisé (support du français).

Il dispose d'une connectivité Wi-Fi (802.11a/b/g/n) en 2,4 et 5 GHz et Bluetooth 5.0. La connectique comprend une entrée HDMI, port USB 2.0 et prise jack 3,5 mm. Avec son Harman-Kardon, les haut-parleurs sont de 2 x 5 W.



