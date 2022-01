Comment paramétrer les options de vie privée sous Windows 10

Dans Windows 10, il est possible de configurer plusieurs options afin de protéger sa vie privée. Découvrez comment procéder.

La question de la vie privée est de plus en plus cruciale pour de nombreux internautes et cette question se pose également pour Microsoft qui a intégré dans Windows 10 de nombreuses options pour la protéger que nous vous proposons de découvrir.

Ajouter un compte local

Lors de l’installation de Windows, ou lors de votre achat, le système d'exploitation vous demande d’associer un compte mail. Or sachez qu'il est possible de refuser. Voici les étapes :

Allez dans le panneau de configuration et sélectionnez Comptes

Sur votre gauche, cliquez sur Famille et autres utilisateurs afin de choisir l’option Ajouter un autre utilisateur sur ce PC . Lors de cette étape, on vous demande d’indiquer un mail, ignorez là.

afin de choisir l’option . Lors de cette étape, on vous demande d’indiquer un mail, ignorez là. Vous devez ensuite cliquer sur La personne que je souhaite ajouter ne dispose pas d’une adresse email en évitant la création d’un mail Microsoft.

en évitant la création d’un mail Microsoft. Pour finir, choisissez Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft

Vous pouvez dès à présent vous connecter avec ce compte !



Désactiver l’identifiant de publicité

Chaque machine équipée de Windows 10 possède un identifiant unique. Ce dernier est utile pour les éditeurs partenaires de Microsoft afin de vous proposer des publicités ciblées. Vous pouvez toutefois désactiver cette fonction même si cela n’empêchera pas la diffusion de la publicité, mais au moins il n'y aura plus de tracking.

Dans le panneau de configuration, sélectionnez Confidentialité

Dans l’onglet principal, décochez l’option Laisser les applications utiliser mon identifiant de sécurité.

Et voilà !

Désactiver les mises à jour peer-to-peer

Sur Windows 10, Microsoft déploie par défaut ses mises à jour en peer-to-peer. Ce qui sous-entend qu'au lieu de les récupérer sur des serveurs Microsoft, vous les récupérez sur d'autres ordinateurs qui possèdent déjà la mise à jour. Inversement, cela vous oblige à utiliser de la connexion internet à cause des transferts vers d'autres utilisateurs. Désactivons cette option :

Allez dans le panneau de configuration, Mise à jour et sécurité puis sélectionnez Options avancées .

puis sélectionnez . Allez dans Optimisation de la distribution puis décochez Autoriser les téléchargements à partir d'autres PC.



Installer un VPN

Installer un VPN est une des meilleures façons de protéger votre anonymat et de garantir la sécurité de vos données. Pour ce faire, il suffit d'installer sur votre ordinateur un VPN, libre à vous de trouver la perle rare parmi les meilleurs VPN pour Windows.

La plupart du temps, il suffit d'installer un logiciel et de l'activer.



Limiter les accès à Cortona



Cortona est un assistant virtuel qui a pour but de simplifier votre vie d'utilisateur. Afin de vous accompagner au mieux, il est important qu'il récupère des informations. La plupart du temps, il les glane sur vos emails ou sur vos recherches sur internet. Si vous souhaitez désactiver Cortona, voici les étapes :

Cliquez dans le champ de recherche dans la barre des tâches ou sur l'icône Cortona, puis cliquez sur Carnet de notes.

Dirigez-vous dans les paramètres puis désactivez l'option Recherche des vols et plus encore.

Voilà, nous avons vu les principales options à ne pas rater. Votre connexion et votre intimité numérique se sentiront un peu plus légères.