VinFast dévoile deux SUV électriques pour concurrencer Tesla en Europe

VinFast est une société vietnamienne qui compte bien marcher dans les pas de Tesla, et pourquoi pas venir jouer des coudes avec la marque américaine sur le marché de la voiture électrique.

Pour ce faire, la marque a annoncé le lancement prochain de deux modèles qui ne sont pas de petites citadines, mais bien des SUV baptisés VF8 et VF9. Pour s'assurer d'un lancement réussi, la marque s'est offert les services de la société italienne de stylisme Pininfarina.

La marque a déjà lancé les réservations de ses deux modèles qui seront déployés dans trois pays d'Europe : Allemagne, France et Pays-Bas, ainsi qu'aux USA.

Les VF8 et VF9 sont des SUV qui affichent 5 et 7 places, les deux modèles sont en quatre roues motrices et disposent de deux moteurs à batterie lithium-ion de 300 kW pour une puissance de 408 chevaux et une autonomie respective de 500 et 550 km (données constructeur).

Il faudra attendre davantage pour en découvrir un peu plus sur les deux véhicules annoncés aux tarifs de 43 450€ pour le VF8 et 59 150€ pour le VF9. La sortie est annoncée dans le courant de l'année, sans date précise pour le moment.