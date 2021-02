Violation de brevet : Valve condamné à 4 millions de dollars de dommages et intéret pour son Steam Controller

En début de semaine, Valve était convoqué à un procès en jury tenu en ligne via la messagerie Zoom. L'affaire concerne la violation de brevet déposé en 2011 par Ironburg Inventions, exploité au sein du Steam Controller, la manette de jeu que Valve proposait sur sa plateforme Steam.

La procédure a été assez rapide, et Valve a été sanctionnée de 4 millions de dollars de dommages et intérêts en première instance.

Le brevet en question concerne le système de gâchettes localisées à l'arrière du contrôleur. Ironburg Inventions avait rapidement contacté Valve à ce sujet, et de façon répétée. Dans les faits, la société avait même alerté Valve pendant sa phase de développement, et donc bien avant que les choix ne soient immuables... Mais Valve a fait la sourde oreille et continué à copier le brevet pour commercialiser ainsi sa manette en 2015 et ce jusqu'en 2019 avec 1,5 million d'unités écoulées.

Le jury présent au procès n'a ainsi pas vu de différence entre les gâchettes de Valve et celles d'ironburg Inventions et plaidé en faveur du plaignant. Les 4 millions de dollars annoncés pourraient être révisés à la hausse : maintenant que la violation de brevets a été clairement établie, IronBurgs Inventions pourrait insister sur le fait d'avoir averti Valve à de multiples occasions pour démontrer que la marque était bien consciente de la situation et que la copie était donc volontaire.