Virgin Galactic a perdu près d'un milliard de dollars en deux ans

Virgin Galactic a publié mardi ses résultats financiers. Pour le quatrième trimestre 2021, la société de tourisme spatial - qui n'a pas encore lancé son service commercial - affiche un chiffre d'affaires de 141 000 dollars et enregistre une perte nette de 80,8 millions de dollars.

Sur l'ensemble de l'année 2021, c'est une perte de 352,9 millions de dollars. En l'espace de deux ans, Virgin Galactic a perdu un peu moins d'un milliard de dollars. Pour autant, le cours en Bourse de l'action du groupe fondé par le milliardaire britannique Richard Branson connaît une petite embellie.

Cette hausse est en lien avec une perte moins importante que prévu au dernier trimestre qui a été réduite de 22 % sur un an, et une amélioration de la trésorerie. La trésorerie ressort à près de 931 millions de dollars au 31 décembre fin 2021, contre 679 millions de dollars un an auparavant.

VSS Unity, puis VSS Imagine en 2023

La semaine dernière, Virgin Galactic a annoncé la réouverture de sa billetterie pour la réservation de futurs vols habités. Le prix du siège à bord de l'avion suborbital est à 450 000 $. Virgin Galactic ambitionne 1 000 premiers clients pour les débuts de son service commercial au quatrième trimestre 2022.

L'avion suborbital VSS Unity devrait alors commencer des vols à un rythme mensuel. Un deuxième avion suborbital du nom de VSS Imagine entrera en service au cours du premier semestre 2023. Dans un premier temps, il transportera des charges utiles de recherche scientifique, puis procédera à des vols au rythme d'une mission toutes les deux semaines.

C'est en tout cas ce qui est prévu pour le moment… sachant que Virgin Galactic est spécialiste des calendriers (très) optimistes.