L’antivirus français VirusKeeper de sortie en édition 2021

Créé par la société d’édition AxBx, une société d’édition française, l’antivirus VirusKeeper 2021 vient d’être annoncé officiellement. Seul antivirus français, cette nouvelle version 2021 du logiciel de sécurité repose sur un moteur qui cherche à analyser le comportement de certaines applications pour lui permettre de détecter les malwares, et ce qu’ils soient connus ou non. VirusKeeper n’a plus ses preuves à faire, avec pas moins de 14 ans d’optimisation, la licence protège aujourd’hui plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde.

VirusKeeper s’est bien développé ces dernières années et figure dans le top 3 des logiciels antivirus les plus téléchargés en France. Le nouveau VirusKeeper 2021 Ultimate apporte une protection multiniveaux et multitechnologies pour que vous soyez protégés sur tous vos supports. La version Ultimate fait bien plus qu’un simple antivirus traditionnel. Elle regroupe ainsi dans un seul et même produit les meilleures technologies de détection actuelles et des outils de haut niveau pour sécuriser l’ordinateur : bouclier temps réel, analyse comportementale, détection temps réel des logiciels espions, détection des backdoors, analyse automatique des fichiers téléchargés et entrants, analyse antivirus classique, scanner anti-spyware, scanner anti-grayware, outil d’analyse mémoire et réseau, outils pour protéger son réseau WiFi,... la liste est longue. Il s'agit donc d'un véritable arsenal de protection et d’outils d’analyse qui vous garantit la sécurité de vos équipements.

Interface de VirusKeeper





La solution VirusKeeper est disponible en deux versions différentes :

La version gratuite avec une protection de base contre les menaces actuelles : virus, vers, chevaux de Troie, spywares et programmes malveillants. Cette version est réservée aux particuliers et aux usages privés.

La version Ultimate qui quant à elle fournit une protection de très haut niveau contre toutes les formes de menaces actuelles. Elle inclut également un scanner anti-grayware, l’outil Security Advisor pour détecter les failles de sécurité et l’outil NetGuard pour identifier les équipements connectés au réseau ou WiFi et détecter les intrus. Cette version inclut également une analyse cloud des menaces complexes. Elle est actuellement proposée à 39,90 € au lieu de 59,90 € (licence 3PC pour 1 an).





AxBx est une société d’édition française, qui conçoit, développe et commercialise des logiciels 100% français dans le domaine de la cybersécurité et des utilitaires. La société AxBx garantit également à ses clients qu’aucune donnée personnelle n’est récoltée et/ou vendue à des tiers. A découvrir.