Vision-S: Sony envisage de tester son prototype de voiture électrique sur la voie publique

La société a révélé dans une description vidéo YouTube que la voiture est arrivée à Tokyo pour faire progresser les technologies de détection et audio. Le véhicule prototype est également en cours de développement pour des essais sur route publique au cours de cet exercice.

Sony a déclaré avoir créé le prototype pour présenter sa technologie aux constructeurs automobiles. Cependant, il semble que l'entreprise souhaite réellement faire quelque chose de plus avec la voiture. La Vision-S est équipée de deux moteurs de 200 kW, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. Il peut aller de 0 à 62 MPH en 4,8 secondes et il a une vitesse maximale de 149 MPH. Au moment où Sony a révélé la voiture, elle avait des capacités de conduite autonome de niveau 2, ce qui signifie qu'elle peut gérer la direction, l'accélération et le freinage, mais un conducteur doit être en place pour prendre le contrôle si nécessaire. La société a déclaré au CES qu'elle souhaitait atteindre des niveaux d'autonomie plus élevés, mais ce n'est pas nécessairement un problème urgent.

La Vision-S est équipée de 33 capteurs pour permettre la conduite autonome, mais elle dispose de beaucoup d’autres fonctionnalités telles que la reconnaissance des personnes et des objets à l'intérieur et à l'extérieur. Il est possible d’ajuster les paramètres de la voiture en fonction des préférences de celui qui se trouve à l'intérieur. Comme il s'agit de Sony, l'accent est mis sur le divertissement embarqué. En effet, la Vision-S dispose de la technologie 360 Reality Audio, avec des haut-parleurs dans chacun des appuie-tête des quatre sièges. Il y a également une interface utilisateur élégante, adaptée à un écran tactile panoramique.