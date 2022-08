Obtenir la vitesse maximale de connexion de sa carte réseau

Si vous souhaitez déterminer la vitesse de connexion maximale supportée par la carte réseau Wifi ou ethernet de votre PC sous Windows, voilà une astuce simple sous Windows 10 !

Commencez par faire un clic droit sur l'icône WiFi / ethernet située tout en bas à droite de votre écran, à côté de l'heure dans la barre des taches de Windows puis cliquez sur "Ouvrir les paramètres réseau et Internet".

Ensuite, je vous invite à cliquer sur le bouton "Propriétés".

Dans la nouvelle fenêtre, défilez vers le bas pour consulter les propriétés de la carte réseau ou WiFi, selon votre configuration, et vous y trouverez l'information désirée à savoir le débit maximum possible autorisé par votre carte réseau en réception (download) et en émission (upload). Dans l'image ci-dessous il s'agit de 1000 Mbps dans les deux cas c'est-à-dire 1 Gbps, une classique carte éthernet dite gigabit.