Vivaldi est le premier navigateur pour Android Automotive

S'appuyant sur le même codebase et dépôt que Android sur les smartphones et tablettes, Android Automotive est le système d'exploitation embarqué conçu pour des véhicules et une utilisation sur le tableau de bord. Pour le système d'infodivertissement, il se différencie donc d'Android Auto qui est une interface en lien avec le smartphone associé.

C'est pour Android Automotive (ou Android Automotive OS) que Vivaldi devient le premier navigateur web disponible… et donc pas Chrome. Sur un écran central de 11 pouces, cette disponibilité concerne la voiture électrique Polestar 2 du constructeur automobile suédois éponyme.

" Vivaldi fonctionne ici de la même manière que sur un appareil mobile, avec une navigation par onglet, le support des sites de streaming, des achats en ligne et des mesures de sécurité optimales ", écrit Jon von Tetzchner, le patron et cofondateur de Vivaldi Technologies.

Pas question d'utiliser le navigateur pendant la conduite. Cela ne sera possible que lorsque le véhicule est garé. Toutefois, le contenu en streaming basculera en mode uniquement audio si la conduite débute. Il n'est par ailleurs pas possible de télécharger des fichiers.

Vivaldi sur Android Automotive peut être téléchargé depuis le Google Play Store dédié. Un support pour davantage de véhicules que la Polestar 2 est dans les cartons.