Vivaldi intègre un client mail, agenda et lecteur RSS

Annoncé de longue date, un client mail fait son apparition dans le navigateur Vivaldi. En préversion technique pour le moment, et avec l'ajout d'un agenda et lecteur RSS.

Dans le cadre d'une préversion de développement (snapshot), le navigateur Vivaldi introduit un client mail, agenda et lecteur RSS. Avant une intégration dans une future version stable du navigateur, c'est le début de l'aboutissement d'un projet évoqué dès l'apparition de Vivaldi.

Cette nouveauté en préversion technique n'est pas proposée par défaut. Elle se retrouve dans les fonctionnalités expérimentales (vivaldi://experiments ; dans la barre d'adresse) à activer manuellement. Le navigateur devra ensuite être relancé.

Après l'activation, des boutons Courrier, Contacts et Agenda s'affichent dans le panneau latéral. Il est alors proposé d'ajouter un ou plusieurs comptes email avec la prise en charge des protocoles de messagerie IMAP et POP3.



Baptisé Vivaldi Mail, le client mail permet la création d'un compte Vivaldi (Vivaldi.net) et son intégration si souhaité. Il s'accompagne donc d'un agenda Vivaldi Calendar avec support de la synchronisation via un compte Vivaldi ou CalDAV, et d'un lecteur de flux RSS prenant en charge le format OPLM. En rappelant que le navigateur supporte lui-même nativement les flux RSS.



Comme attendu avec Vivaldi, un haut degré de personnalisation est proposé et les fonctionnalités principales d'un client mail en local sont de la partie. À souligner également que pour Vivaldi Calendar, il est possible de conserver toutes les données en local.



Un billet de blog de Jon von Tetzchner, le patron et cofondateur de Vivaldi Technologies est consacré à Vivaldi Mail. Comme c'est pour le moment une préversion technique, il s'agit aussi de recueillir des avis et commentaires.

Rappelons que Jon von Tetzchner a été par la passé le patron (et cofondateur) d'Opera Software, et qu'à l'époque le navigateur Opera intégrait un client mail, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.