Vivaldi intègre un jeu d'arcade Vivaldia

Le navigateur Vivaldi intègre désormais un jeu d'arcade rétro. Jouable en ligne et hors ligne, sur ordinateur et Android.

Disponible en version 3.4, le navigateur Vivaldi (socle Chromium) introduit de l'amusement avec l'intégration d'un jeu d'arcade baptisé Vivaldia. Ce jeu de course et de tir en 2D dans le style des années 80 est présenté de type cyberpunk.

L'amusement se fait aussi bien sur ordinateur que sur Android et Chromebook. Développé par le studio de jeux vidéo islandais Porcelain Fortress, il est jouable en ligne et hors ligne et propose même une compatibilité avec les manettes de jeu.

L'utilisateur incarne un personnage se déplaçant avec un cyber-monocyle. Au-delà de l'amusement, le patron et cofondateur de Vivaldi Technologies fait passer un message.

" Notre objectif avec Vivaldia est non seulement de vous offrir un jeu amusant dans le navigateur, mais aussi de vous raconter notre histoire. Comment Vivaldi affronte les mastodontes de la technologie et continue sa croisade contre la concentration du pouvoir qui réside dans quelques entreprises mondiales ", écrit Jon von Tetzchner.

Google Chrome ne pourra riposter qu'avec son jeu de dinosaure bondissant (chrome://dino) et Microsoft Edge avec son jeu de surf (edge://surf). Pour Vivaldia, c'est via vivaldi://game dans la barre d'adresse que cela se passe.



La version 3.4 de Vivaldi apporte également la possibilité de davantage personnaliser et configurer les menus (paramètres Apparence et Menu), la recharge périodique des onglets (un utilisateur peut définir un intervalle de temps pour la recharge automatique d'un onglet via clic droit), la capture d'écran directement dans une nouvelle note. Sur Android, le Speed Dial en page d'accueil est amélioré.