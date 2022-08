Vivez la dernière Super Lune de l'année ce week-end !

En fin de semaine se présentera la dernière chance de profiter et d'observer la Super Lune de l'année : un événement à ne pas manquer.

Dans la nuit du 12 au 13 aout 2022, les amateurs d'astronomie pourront se régaler d'un spectacle qui s'annonce grandiose : la dernière Super Lune de l'année.

Aussi baptisée Super Lune de l'Esturgeon, elle se lèvera à 3h36 ce samedi. La Lune sera alors à son périgée, soit le point de son orbite le plus proche du centre de la Terre, elle apparaitra alors bien plus grande et brillante qu'en temps normal.

Chose intéressante : les spectateurs devraient également pouvoir observer des étoiles filantes des Perséides en même temps : on attend une centaine de météores par heure.

L'événement devrait être retransmis en direct puis rediffusé sur les réseaux habituels, notamment par le projet de télescope virtuel.

Si vous ratez l'événement, la prochaine Super Lune nous donne déjà rendez-vous le lundi 3 juillet 2023, il y aura 4 Super Lunes l'année prochaine étalées de juillet à fin septembre.