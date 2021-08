VIVO : un étrange capteur photo télescopique

VIVO est un constructeur chinois qui multiplie les originalités et technologies uniques sur ses smartphones et la marque le prouve à nouveau au fil d'un brevet pour le moins étonnant.

VIVO travaille sur un nouveau système d'appareil photo télescopique capable de s'intégrer à ses smartphones.

La marque a ainsi breveté un nouveau système de déploiement pyramidal télescopique assez étonnant. Au lieu de proposer des capteurs photo au dos de l'appareil, le brevet déposé auprès de l'OMPI dévoile un système télescopique plat qui intègre l'ensemble des capteurs.

LetsGoDigital a étudié les 23 pages du brevet et reproduit le système dans un rendu afin de se faire une meilleure idée du concept. On peut ainsi voir une caméra pop-up qui se déploie sur plusieurs niveaux pour exploiter les différents capteurs photo, et qui se situe étonnement au niveau de la tranche de l'appareil, imposant ainsi une épaisseur réduite.

Chaque étage déployé intègre un capteur au dos, tandis que le dos du smartphone lui-même n'affiche aucune optique.

Le système est original, mais il pourrait se présenter comme très fragile. De plus, en dehors d'un choix esthétique, ce système relativement complexe à mettre en oeuvre n'offre aucun intérêt sur le plan de la qualité photo.