Vivo lance de la charge rapide 200W

Le fabricant Vivo est résolument à la pointe de l'innovation et annonce de la charge rapide 200 W sur son nouveau smartphone.

Puisque les fabricants de batteries ont atteint les limites de la technologie lithium ion en termes de capacité et de rendement, le développement se fait sur un autre axe : celui de la charge rapide.

Ainsi, au lieu de voir l'autonomie des appareils grandir, les fabricants de smartphones s'arrangent pour permettre aux utilisateurs de recharger le plus rapidement possible leurs appareils : quelques minutes permettent ainsi de récupérer une grande partie de l'autonomie des terminaux.

vivo lance le tout premier smartphone avec charge rapide 200W en Chine : iQOO 10 Pro.

- De 0 à 100% en 10 minutes ?

- Nouvelle conception de la batterie

- Nombreuses technologies de protection

- Nouveau chargeur GaN 20V/10A

- Garde sa capacité (80% minimum) après 1600 cycles pic.twitter.com/SY5D79JRAU — Alexis André ?? (@AlexisAndre_) July 25, 2022

Les constructeurs se sont ainsi lancés dans une course à la charge la plus rapide qui soit, et l'on a vu ainsi les technologies évoluer à grands pas. Vivo prend à nouveau l'ascendant sur le sujet avec son Iqoo 10 Pro qui revendique une charge rapide de 200 W.

Il s'agit tout simplement du premier smartphone au monde à proposer de la charge rapide 200 W. Grâce à cette technologie, on peut voir la batterie de l'appareil passer de 0 à 100% de charge en 10 minutes seulement grâce à un chargeur 20V/10A. Notons que le terminal est doté d'une batterie de 4700 mAh.

Vivo a mené des tests en laboratoire pour garantir que la charge ne représente aucun risque de surchauffe pour l'utilisateur ni pour le smartphone. On évoque une batterie qui conserverait 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge 200 W. Vivo estime ainsi que le smartphone pourrait durer plus de 4 ans avec une batterie en excellent état, même en le chargeant tous les jours avec le chargeur 200 W.

Avec seulement 10 minutes de charge complète, on pourrait croire que l'on atteint les limites de la charge rapide... Mais d'autres constructeurs travaillent sur des technologies plus rapides encore : Oppo planche déjà sur de la charge 240 W avec un smartphone qui sortira l'année prochaine.

Néanmoins, il reste bon de se demander si le bénéfice d'aller encore plus loin surpasse le risque de voir son smartphone ou son chargeur s'endommager. Après tout, 100% de batterie en 10 minutes est déjà un argument sérieux pour les utilisateurs effrayés par le manque de batterie... Doit-on donc vraiment tenter d'aller plus loin encore ?