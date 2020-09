Vivo : un nouveau capteur photo RGBW plus sensible pour 2021

Le fabricant chinois Vivo a dévoilé en début de semaine un capteur photo qui exploite une matrice RGBW (rouge, vert, bleu, blanc) avec une sensibilité équivalente à 160% d'un capteur classique et la promesse de réaliser des clichés impressionnants, y compris de nuit.

Vivo a ainsi développé un capteur dont chaque photosite n'est pas découpé en 3 mais en 4 avec des cellules capables de capturer la lumière blanche. La marque reprend ainsi les travaux de Huawei qui avait déjà proposé un capteur de ce type sur son P8 en 2015 et qui n'avait toutefois pas convaincu.

La marque indique cependant avoir réalisé des avancées significatives dans le domaine et assure que son capteur offre des résultats bien plus probants que le capteur de Huawei en son temps, notamment grâce à l'intégration d'algorithmes spécifiques.

Disposer d'un capteur plus sensible aura des effets bénéfiques dans les conditions de basse luminosité, mais il permettrait également de capturer plus de détails pour corriger automatiquement le bruit numérique, le flou etc...

Vivo devrait commercialiser sa technologie à Sony et Samsung pour la production de capteurs photo dédiés aux smartphones. La marque pourrait se réserver la sortie du premier smartphone équipé de ses modules photo, mais pas avant le second semestre 2021. En attendant, Vivo compte lancer ses premiers smartphones en France d'ici la fin de l'année.