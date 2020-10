Le smartphone Vivo X51 5G disponible en France, le géant Vivo veut s'imposer en Europe !

Profitant du déclin de Huawei, Vivo commence son offensive en Europe en proposant depuis aujourd'hui en France le Vivo X51 5G.

Ce dernier propose un grand affichage 6,56 pouces FHD+ avec dalle AMOLED et écran incurvé sur les tranches qui profite d'un rafraîchissement de 90 Hz. Il est poinçonné pour intégrer un capteur photo avant de 32 megapixels.

Il intègre un SoC Snapdragon 765G avec modem 5G intégré, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (sans port pour carte mémoire). La batterie est de 4315 mAh et profite d'une charge rapide 33W FlashCharge.

Au niveau photographie, on trouve à l'arrière le capteur principal monté sur gimbal qui est de 48 megapixels avec ouverture f/1,6, accompagné d'un ultra grand angle 8 megapixels, d'un capteur pour le zoom 8 megapixels (zoom jusqu'à x60) et d'un module 13 megapixels pour les portraits. Le capteur principal promet une stabilisation plus efficace que les systèmes OIS traditionnels et facilitera les clichés avec mouvements rapides (photos sportives, par exemple) ou bien en basse luminosité pour éviter les effets de flou et embellir les clichés nocturnes.

Compatible WiFi et Bluetooth 5.1, le Vivo X51 5G fonctionne sous Android 10 avec une interface FunTouch OS intégrant les services mobiles de Google. Il propose également une puce Hi-Fi permettant l'optimisation audio.

Le Vivo X51 5G est disponible en France depuis aujourd'hui au tarif de 799 € chez Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, Cdiscount et également chez l'opérateur Bouygues Telecom. Pendant cette phase de lancement, les écouteurs Vivo TWS Neo seront offerts gratuitement.