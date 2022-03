Vivo : le smartphone Y76 5G pour mi-avril à 349 €

Pour sa série Y de smartphones, la marque Vivo annonce l'arrivée d'un Y76 5G qui sera disponible mi-avril en France dans une version avec 128 Go de stockage et un prix de 349 €.

Avec cet appareil compatible 5G dans le milieu de gamme, c'est un SoC Dimensity 700 de MediaTek gravé en 7 nm qui est à l'œuvre et associé à 8 Go de RAM, avec possibilité d'un supplément de 4 Go de la mémoire ROM.

Ce SoC Dimensity 700 se retrouve déjà sur les Y72 et Y52, et par exemple sur le Redmi Note 10 5G du côté de la concurrence. Il faut dire que le Y76 avait déjà profité d'un lancement l'année dernière en Asie.

Le moins épais de la série Y

D'un poids de 175 g et épais de 7,79 mm, le Y76 est à ce titre le smartphone le plus fin de la série Y de Vivo. Il embarque une batterie de 4100 mAh et affiche sur un écran LCD d'une définition FHD+ (2408 x 1080 pixels) de 6,58 pouces, et avec taux de rafraîchissement de 60 Hz.

À l'avant, c'est un capteur photo de 16 mégapixels. À l'arrière, le capteur photo principal de 50 mégapixels (f/1,4) est associé à deux capteurs de 2 mégapixels. Vivo souligne un mode Vision nocturne extrême 2.0 et des fonctionnalités Fun Shot pour les portraits.

Pour la batterie, une technologie FlashCharge de 44 W promet une recharge de 70 % en 32 minutes. Le smartphone Y76 5G de Vivo sera disponible en coloris bleu (aurore) et gris (minuit).