Samsung enterre S Voice

Développé par Samsung et introduit avec le smartphone Galaxy S III en 2012, l'assistant personnel intelligent S Voice tire définitivement sa révérence le 1er juin prochain avec l'arrêt programmé de S Voice Service.



Cet arrêt va toucher des smartphones relativement anciens de Samsung. Dans la gamme Galaxy S, les appareils les plus récents concernés seront les Galaxy S6, Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge. Pas de surprise sachant que c'est à partir du Galaxy S8 et S8+ que Samsung a introduit Brixby comme remplaçant de S Voice.

À noter que Bixby peut être téléchargé pour d'anciens terminaux Galaxy. Samsung souligne par ailleurs que la possibilité de mise à niveau vers Bixby sera offerte sur des wearables lors de l'extinction de S Voice, en particulier Gear S3 et Gear Sport.

Après le 1er juin, un utilisateur obstiné de S Voice recevra un message d'erreur lors d'une tentative.