Voici les 10 jeux les plus joués sur SteamDeck

Valve communique autour de sa console SteamDeck et dévoile les 10 titres les plus joués sur la console.

Valve continue de rencontrer un succès assez soutenu du côté de sa console hybride, la Steam Deck.

Rappelons que la console portable se présente comme un véritable petit ordinateur dédié au jeu vidéo. Elle embarque une configuration plutot musclée sur la base d'un Soc Custom développé par AMD baptisé Aerith ( 4 coeurs Zen 2 à fréquence variable de 2.4 à 3.5 Ghz associé à un GPU RDNA 2 doté de 8 Compute units et 16 Go de LPDDR5).

La console propose par ailleurs un écran OLED de 7 pouces de 1280x800 pixels en 16/10 et 60Hz. Actuellement, elle est officiellement compatible avec plus de 3000 titres diffusés sur Steam, ce qui implique une prise en charge complète garantie, mais la liste est en réalité bien plus longue.

Et comme pour prouver que sa console ne sert pas qu'à lancer des jeux indépendants à petit budget, Valve publie la liste des 10 titres qui sont actuellement les plus joués.

On retrouve ainsi un peu de tout, du jeu à petit budget au titre premium comme Elden Ring. Voici donc la liste :

MultiVersus

Vampire Survivors

Stray

ELDEN RING

No Man's Sky

Hades

Stardew Valley

Grand Theft Auto V

Aperture Desk Job

MONSTER HUNTER RISE

Actuellement , les commandes de Steam Deck entrainent une livraison programmée au 4e trimestre de cette année.