Voiture électrique d'Apple : Toyota en partenaire

La voiture électrique d'Apple fait régulièrement parler d'elle alors même que la marque n'a rien officialisé. Au fil des rumeurs, le projet se dessine toutefois un peu plus et l'on évoque désormais un grand nom de l'automobile en partenaire.

Ainsi selon DigiTimes, Apple aurait rencontré Toyota pour nouer un partenariat. On ne sait pas encore sur quoi ont porté les discussions ni même à quel niveau Toyota pourrait intervenir dans le projet.

Toyota pourrait assister Apple à la conception et se charger de la production et assemblage du véhicule... Ou plus simplement fournir une aide technique et des outils de production. Toujours est-il que l'expérience de Toyota devrait permettre à Apple d'accélérer son projet.

Le constructeur japonais pourrait également profiter du projet d'Apple pour investir dans le développement de véhicules électriques. La marque a beau avoir été parmi les premières à proposer des véhicules hybrides, elle ne propose que très peu de véhicules 100% électriques. La Mirai, véhicule le plus vert du groupe, est une berline qui mise sur l'hydrogène liquide et la pile à combustible. Toyota pourrait donc voir le projet comme l'opportunité de profiter de l'expérience d'Apple sur le développement des batteries et décider ensuite d'ajuster sa stratégie commerciale globale.