Une voiture électrique Renault ZOE avec pile à combustible pour 2000 Km d'autonomie, qui dit mieux ?

L’entreprise tarnaise ARM Engineering rêve d’une voiture électrique où l’on aurait (presque) plus besoin de la recharger. Grâce à une Renault ZOE équipée d’une pile à combustible pouvant fonctionner à partir de méthanol, cette révolution est en marche. Grâce à cette modification, la voiture a en effet pu parcourir plus de 2000 kilomètres avec une charge de batterie et un plein de 200 litres de carburant baptisé GH-3, carburant conçu grâce à la méthanisation du fumier.

Le précédent record était de 1360 km, distance établie par une Toyota Mirai aux États-Unis. Le carburant peut être aussi utilisé sur une voiture thermique en ajoutant un boitier de conversion qui permettra de réduire de 80 % les émissions de CO 2 et de ne plus générer de particules fines.

L’objectif d’ARM Engineering est de sortir de l’énergie fossile en espérant que d’autres secteurs d’activités puissent en profiter aussi. Marc Lambec, président de l’entreprise, explique que l’on a besoin d’un demi-litre de GH-3 pour produire 1 kWh d’électricité.