Quand une Fiat 500 électrique roule sans s'arrêter pour recharger

Fin 2021, le circuit Arena del Futuro a été inauguré dans une zone privée d'une liaison autoroutière entre Brescia et Milan en Italie. Long d'un peu plus de 1 km, il sert de terrain de jeu pour l'expérimentation du système Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT).

Ce circuit est aussi une installation électrique d'une puissance de 1 mégawatt et alimenté en courant continu grâce à un système de boucles directement placées sous l'asphalte. Avec des véhicules électriques équipés d'un récepteur spécial, il s'agit de transférer l'énergie de l'infrastructure routière directement au moteur électrique.

Pour cette recharge électrique par induction dynamique avec donc la particularité de ne pas envoyer l'énergie à la batterie, le groupe Stellantis (né de la fusion de PSA Peugeot-Citroën et de Fiat Chrysler Automobiles) annonce des essais concluants menés avec la Nouvelle Fiat 500.

Source : Stellantis

Rouler sans s'arrêter pour recharger

Équipée du récepteur idoine, la Fiat 500 électrique a ainsi pu rouler à une vitesse élevée sans consommer l'énergie stockée dans sa batterie. Sans plus de détails, l'efficacité du flux énergétique passant de l'asphalte au véhicule est comparée à celle standard de stations de recharge rapide.

" Les mesures de l'intensité du champ magnétique prouvent que celui-ci n'a aucun impact sur le conducteur et ses passagers ", souligne par ailleurs Stellantis. Une sécurité qui vaut aussi pour les éventuels piétons qui emprunteraient ce type de portion de route.

Pour la distribution du courant (et ici du courant continu), ce sont des câbles en aluminium et non en cuivre qui sont utilisés. Fins et légers, ils sont moins onéreux et avec un recyclage plus facile.

Prochainement, c'est Maserati qui expérimentera l'Arena del Futuro, sachant que des tests ont en outre déjà été effectués avec un Bus Iveco E-Way.