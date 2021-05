Que faire en cas de vol de smartphone ?

Voici un problème auquel de plus en plus de personnes sont confrontées de nos jours. Au prix que coûtent bon nombre de téléphones portables et autres objets connectés aujourd’hui, il va sans dire qu’ils sont devenus la cible de beaucoup de personnes malintentionnées. Le vol de smartphone est en effet devenu monnaie courante ces dernières années, surtout dans les grandes villes. Vous ne parviendrez peut-être pas à y échapper, mais vous pourrez au moins limiter les dégâts en prenant quelques précautions, qui vous permettront de protéger vos données et d’éviter l’utilisation frauduleuse de votre appareil.



Les bons réflexes à adopter lorsque votre bien vient d’être volé

Que vous ayez été victime d’un vol avec ou sans violence, il vous sera nécessaire d’agir rapidement, afin d’éviter que la situation n’empire une fois votre téléphone entre les mains du voleur.

Première chose à faire : bloquez votre ligne téléphonique

Une fois remis de vos émotions, informez immédiatement votre opérateur téléphonique de l’événement, afin qu’il bloque votre ligne au plus vite et évite ainsi les communications frauduleuses à votre insu. Les voleurs de smartphones sont particulièrement rodés pour agir vite, et cela pourra engendrer un hors forfait exorbitant en un minimum de temps.

Déclarez le vol auprès des autorités compétentes

Rendez-vous ensuite au commissariat de police le plus proche, afin de déclarer le vol de l’appareil. Il vous sera demandé de fournir le numéro IMEI de votre téléphone, ainsi que tous les détails permettant d’identifier ce dernier. C’est à ce moment précis que vous réaliserez l’importance de garder précieusement la facture d’achat de votre appareil. Une fois votre dépôt de plainte effectué, avec tous les détails sur les circonstances du vol, les forces de l’ordre demanderont le blocage de votre téléphone, afin qu’il soit inutilisable sur le territoire français.

Déclarez le sinistre auprès de votre assureur

L’assurance vol téléphone est particulièrement conseillée si vous vivez dans une grande ville et elle vous éviterait bien des tracas si vous vous faîtes voler votre téléphone mobile, surtout si vous veniez tout juste de vous acheter le dernier iPhone et que vous ne disposez pas du budget pour vous en acheter un nouveau. Une bonne option pour protéger votre smartphone contre le vol est de l’assurer par exemple chez Zurich Klinc. En cas de vol, il vous suffira alors de déclarer le sinistre en ligne en fournissant une copie de votre dépôt de plainte et de la facture de l’appareil, afin de faire remplacer au plus vite votre téléphone volé.



Mieux vaut prévenir que guérir

Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour faire face à un vol si le cas se présente, venons-en aux mesures de prévention qui vous permettront de gérer au mieux la situation en cas de sinistre. Outre l’aspect financier, le vol d’un smartphone peut poser un problème concernant vos données personnelles. Votre téléphone portable vous suit partout dans votre quotidien, alors vous y stockez très certainement un grand nombre de données confidentielles, ou du moins que vous n’aimeriez pas mettre entre les mains d’un inconnu. Sécuriser au maximum votre smartphone vous permettra de protéger ces informations.

Verrouillez votre téléphone

Que vous choisissiez de le verrouiller à l’aide d’un code PIN, d’un dessin à reproduire sur l’écran, d’une empreinte digitale ou encore de la reconnaissance faciale, verrouiller votre smartphone est primordial. Certes, répéter un geste de déverrouillage peut être pénible, surtout si vous vous servez beaucoup de votre téléphone, mais nous vous garantissons que vous regretterez sans aucun doute de ne pas avoir activé cette fonction de votre smartphone s’il lui arrive un malheur.

Installez une application de localisation de votre smartphone

De nombreuses applications permettent de nos jours de localiser un portable perdu. Les personnes possédant un téléphone Apple auront recours à l’appli Localiser mon iPhone tandis que celles possédant un téléphone Samsung pourront utiliser l’appli Find My Mobile (également connue sous le nom de Traçage du mobile). Les autres utilisateurs Android pourront quant à eux activer la fonction de localisation de leur compte Google via les paramètres de sécurité de ce dernier, où se trouve un accès à l’application Localiser mon appareil.

Quelle que soit l’application choisie, le principe reste le même : pouvoir bloquer le smartphone à distance, effacer ou bien récupérer des données, localiser l’appareil ou encore le rendre inutilisable. Veillez à ne pas stocker de données sensibles sur la carte SD de votre téléphone, puisque l’application ne peut accéder qu’aux données stockées sur le cloud. Toute donnée se trouvant dans la mémoire interne du téléphone ou bien dans un espace de stockage externe ne pourra donc être sauvée en cas de vol de l’appareil.

Changez les mots de passe des applications installées sur votre smartphone

Enfin, dernier conseil et pas des moindres. Bien que la fonction de localisation de l’appareil vous permette de bloquer l’accès à votre téléphone, nous vous recommandons de changer au plus vite les mots de passe de votre boîte mail, de vos réseaux sociaux et de toute autre application dans laquelle se trouvent des données confidentielles.