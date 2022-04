Le groupe Volkswagen voudrait sa constellation de satellites LEO pour ses véhicules connectés

Le groupe Volkswagen veut consacrer plusieurs milliards d'euros pour la création d'une constellation de satellites pour ses futurs véhicules connectés et autonomes.

Le groupe Volkswagen souhaiterait disposer de sa propre constellation de micro-satellites pour faire communiquer les véhicules connectés et autonomes de ses différentes marques et il compte y mettre le prix.

Selon l'Express, la firme prévoit d'y consacrer 2 milliards d'euros avec la holding Porsche SE en superviseur du projet et Porsche Digital GmbH à la conception. L'initiative ne fait que débuter mais elle pourrait résoudre un certain nombre de problématiques que le GPS et d'autres systèmes de positionnement ne peuvent traiter, faute d'une précision suffisante.

Déploiement de grappes de satellites Starlink / SpaceX

Une constellation de micro-satellites en orbite basse (LEO) serait à même de répondre à un positionnement fin et à l'échange de larges volumes de données de télémétrie, diagnostic et services qu'offriront les véhicules connectés de demain.

C'est pour ne pas dépendre des technologies étrangères (principalement US) et garder une forme de souveraineté sur des données qui s'annoncent sensibles que Volkswagen souhaite créer son propre réseau de satellites de communication.

Des acteurs européens seront donc principalement sollicités, même si tout reste à faire en matière de sites de production des fameux satellites. L'Express indique que le gestionnaire Porsche SE souhaiterait éviter autant que possible SpaceX mais les alternatives européennes comme celle d'Arianespace devront prouver leur capacité à réaliser des lancements réguliers et rapprochés.

Si le projet aboutit, il sera intéressant de voir si Volkswagen partagera cette constellation de satellites avec d'autres constructeurs pour en mutualiser les coûts ou bien si elle l'utilisera seule comme un avantage concurrentiel.