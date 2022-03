Volkswagen ID. Buzz : le combi revu en tout électrique

Le tout premier concept officialisé date de 2017 et redonnait un nouvel élan au célèbre combi Volkswagen en promettant un passage au tout électrique. Quelques années plus tard, et après une refonte partielle du concept initial, voici donc venir le Volkswagen ID.Buzz.

Le Minibus entre dans la nouvelle famille des véhicules conçus dès l'origine pour une motorisation électrique et utilisant pour cela la plate-forme modulable MEB (Modular Electric Drive Kit) qui permettra une production de masse.

Le véhicule sera proposé en deux versions, l'une familiale et l'autre Cargo pour le transport de matériel. Les deux versions exploitent un pack batterie de 77 kWh sous le plancher et embarquent un moteur électrique de 150 kW positionné sur l'essieu arrière.

Les deux modèles pourront supporter une charge lente de 11 kW en wall box ou en charge publique mais pourront aussi profiter de puissances de charge jusqu'à 170 kW en charge rapide qui ne demandera que 30 minutes pour passer de 5% à 80% de réserve d'énergie.

La reconnaissance du type de charge se fait directement via la plate-forme de ID. Software, avec possibilité de charge bidirectionnelle si l'utilisateur a besoin de l'énergie stockée pour d'autres besoins.

Le logiciel embarqué offre également des possibilités Car2X d'échange de messages avec d'autres véhicules pour signaler des dangers ou des situations atypiques. On trouvera également des systèmes d'assistance à la conduite, comme le freinage d'urgence en cas d'obstacle et le maintien sur voie, avec même une fonction mémoire pour un parking automatisé en terrain connu.

L'ID. Buzz s'inspire du design du VW T1 originel. Si ce dernier n'avait pas de museau, il reste très court sur la version électrique, avec toujours un rappel du motif en V. Le constructeur annonce un coefficient de traînée de 0,285 à 0,29 qui tient plus de la voiture que du minibus et permettra, avec la batterie proposée, une autonomie de plus de 400 km.

L'habitacle se veut confortable et pratique, avec de la place pour tout le monde, des rangements et prises USB-C. Le tableau de bord est relativement sobre et séparé en deux écrans, l'un pour les instruments et l'autre sous forme d'écran central.

Volkswagen annonce le lancement des pré-ventes pour le mois de mai et la commercialisation proprement dite à l'automne. A noter que l'ID. Buzz sera assemblé à Hanovre.