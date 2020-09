Volkwagen rêve de vendre 500 000 SUV électrique ID.4 par an

Le constructeur allemand a de solides ambitions pour son premier SUV tout électrique et pense pouvoir en vendre des centaines de milliers d'unités par an.

Si la citadine ID.3 est le premier véhicule Volkswagen de série pensé dès le départ pour une motorisation électrique, c'est sans doute avec son SUV tout électrique ID.4 que le constructeur espère séduire le plus le public.

Les SUV restant très à la mode, la motorisation électrique va permettre de les rendre un peu plus vertueux tout en jouant sur les atouts du couple plus puissant et de la puissance instantanée des moteurs électriques.

On peut donc s'attendre à un gros effort marketing autour de l'ID.4 dans la mesure où le constructeur a indiqué vouloir en écouler 500 000 exemplaires par an. La mise en production a démarré au mois d'août sur le site de Zwickau adapté pour la production de véhicules électriques.

L'objectif est toujours de parvenir à vendre 1,5 million de voitures électriques à partir de 2025 et la VW ID.4 sera donc l'un des gros contributeurs à ce volume. Au-delà du moteur électrique, le constructeur a commencé à vanté l'habitabilité de son véhicule avec des espaces dégagés et plus de possibilités de rangement, ainsi que des instruments de bord virtualisés.

Volkswagen prévoit de dépenser 11 milliards d'euros pour assurer la transition vers la motorisation électrique pour ses propres besoins et ses marques associées (Audi, Seat...).