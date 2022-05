Volterra : le mini PC de Microsoft sous ARM

Microsoft s'apprête à revenir sur le marché du hardware et mise sur l'avenir avec l'architecture ARM.

Microsoft anticipe une bascule générale du marché de l'informatique vers l'architecture ARM.

Apple a prouvé qu'il était possible d'abandonner les architectures traditionnellement proposées au sein des PC pour développer des processeurs ARM plus complets et performants. La marque continue ainsi d'étonner avec la puissance de ses différentes déclinaisons de ses propres puces Apple Silicon.

Microsoft avait déjà compris que l'ARM pouvait permettre aux PC portables de gagner en autonomie et en puissance. On a ainsi pu voir quelques déclinaisons de Windows ARM, mais la marque espère désormais que le marché va plus globalement s'orienter vers cette architecture.

Ainsi, Microsoft a dévoilé Volterra, un PC présenté comme un kit de développement ARM sous Windows. Il s'agit de proposer une station aux développeurs pour coder leurs applications et les rendre compatibles avec cette architecture qui pourrait s'imposer plus largement dans le secteur de l'informatique dans les années qui s'annoncent.

L'ARM est une architecture qui permet de mieux intégrer les puces CPU et GPU au sein d'un même composant et de réduire ainsi la consommation énergétique, dégage ainsi moins de chaleur et optimise alors le fonctionnement.

Volterra dispose d'un NPU (Neural Processib Unit) qui permet aux développeurs d'accélérer les calcules des algorithmes d'apprentissage automatisés. La plateforme sera disponible un peu plus tard dans l'année.