Le choix d'un VPN amène à une comparaison

Le VPN est par définition un réseau privé virtuel - Virtual Private Network - afin de créer un tunnel de communication sécurisé pour les connexions et le trafic Internet. Les données envoyées entre les appareils et les serveurs sont ainsi chiffrées, et elles semblent provenir du VPN lui-même plutôt que du fournisseur d'accès à Internet. De la sorte, une adresse IP attribuée par un FAI est masquée pour les sites et services auxquels un utilisateur accède.

Ce sont les éléments principalement mis en avant par cette technologie qui connaît un intérêt croissant auprès du grand public, et plus uniquement pour l'accès au réseau d'une entreprise dans le cadre du télétravail. Néanmoins, toutes les solutions VPN ne se valent pas et il peut être intéressant de consulter un comparateur de VPN comme VPNpro par exemple pour choisir la solution idoine selon ses besoins.

Des points à vérifier

Hormis une protection contre les attaques et écoutes via des attaques de pirates informatiques, un VPN présente un intérêt - et notamment pour le grand public - afin de renforcer la confidentialité, passer outre la censure ou le géoblocage de certains sites. Pour autant, toutes les solutions ne proposent pas nécessairement la possibilité de sélectionner la localisation du VPN, alors que cela permet de contourner des restrictions géographiques précises à des contenus.

C'est donc un point à surveiller, tout comme le nombre de serveurs à disposition et leur répartition géographique, la politique d'un VPN en matière de journalisation des données faisant qu'il pourra ou non lui-même conserver des données concernant les utilisateurs.

D'autres aspects à prendre en compte relèvent également des vitesses de chargement, sans éluder bien évidemment la question du prix, sachant que la gratuité peut réserver de mauvaises surprises. Heureusement, une solution VPN payante s'accompagne souvent d'une période d'essai gratuit.

Pour l'Electronic Frontier Foundation (EFF), qui est une ONG de défense et de protection des libertés civiles dans le monde numérique, le choix d'un VPN doit être guidé par une politique de confidentialité claire et accessible qui stipule par exemple que les données de connexion ne sont pas enregistrées, son modèle économique, sa réputation, la localisation du siège social, et enfin le chiffrement utilisé qui doit avoir fait preuve de robustesse.