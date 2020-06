VPN : comme réaliser des économies en achetant à l'étranger au meilleur prix

Les services de VPN (réseau privé virtuel) présentent de nombreux avantages bien connus pour leurs utilisateurs : anonymat, sécurité, géolocalisation,.. Mais il en existe une autre moins connue et usitée à savoir l'achat à l'étranger de produits pour profiter des prix les plus bas possible. Explications.

En effet, les prix d'un même produit ou service varient fortement d'un pays à l'autre notamment en fonction du niveau de vie du pays ou en fonction de la fabrication de ce produit dans ce pays, comme par exemple les jeans Levi's qui sont bien moins chers aux États-Unis qu'en France. Là où le VPN est utile, c'est qu'il va vous permettre de vous géolocaliser dans le pays en question, en empêchant le site marchand d'identifier votre véritable position géographique, vous faisant ainsi passer pour un acheteur local. Cette technique fonctionne avec les produits (matériel high-tech, jeux vidéo, services d'abonnement..). Mais ce n'est pas tout, le VPN va régler un autre problème bien connu des amateurs de voyages : les recherches de billets d'avion. Effectivement, le site conserve, à l'aide des cookies, le nombre de fois que vous avez effectué cette recherche et bien souvent augmente le tarif en vue de votre intérêt grandissant pour cette destination. Libre à vous ensuite d'acheter votre billet d'avion depuis un autre pays que la France et vous aurez de belles surprises à la clé.

Vous l'aurez compris, un VPN permet d'obtenir les meilleurs prix pour les réservations de vols, de trains, mais aussi pour une location de voiture ou d'hôtels. Mais le VPN va également vous permettre de trouver vos vêtements, jeux vidéo, films, biens en tout genre à moindres coûts !

