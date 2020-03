VPN : comment réaliser des économies grâce à un VPN ?

Nous avons déjà régulièrement évoqué les différentes raisons d'utiliser les services d'un VPN, que ce soit sur ses appareils fixes ou mobiles, pour des mesures de sécurité, d'anonymat, mais aussi de géolocalisation pour consulter les différents catalogues de vidéo non accessibles depuis la France comme celui de Netflix par exemple. Mais savez-vous que ce n'est pas la seule utilisation d'avoir recours à la géolocalisation ?

Effectivement, les mêmes produits ou services n'affichent bien souvent pas le même prix selon les pays et pourtant ce sont bien exactement les mêmes ! C'est là que le VPN intervient. En vous gardant anonyme grâce à un VPN, le site ne pourra pas avoir accès aux informations qu'il utilise en temps normal pour connaître votre localisation, ou encore pour les recherches de billets d'avion, le nombre de fois que vous avez effectué cette recherche (pour par exemple insidieusement augmenter le tarif). Vos cookies et votre adresse IP, depuis votre ordinateur connecté en WiFi ou votre smartphone en 4G, peuvent vous jouer des tours en donnant votre identité à ces sites et surtout votre géolocalisation.

Un VPN est donc très utile pour toutes les personnes qui cherchent des billets d'avion à moindre coût ou qui espèrent obtenir le meilleur prix pour une location de voiture pendant un séjour touristique, mais aussi lors de l'achat de vêtements qui peuvent être moins chers quand ils sont effectués depuis un autre pays. Idem du côté de l'achat de jeux vidéo, bien moins chers quand ils sont achetés "depuis" l'étranger. Libre à vous alors de choisir, grâce au VPN, un serveur localisé dans n'importe quel pays du monde, et de tester vos achats. Croyez-nous, vous aurez de belles surprises !

Si vous souhaitez faire appel à un service VPN pour ces raisons, sachez que le VPN SurfShark est un service reconnu et propose actuellement une promotion intéressante sur son abonnement 2 ans qui est au prix réduit de seulement 1,88 € par mois, soit 45 € pour 2 années d'utilisation au lieu de 237 € !

Surfshak propose une couverture multiplateforme en prenant en charge Windows, macOS, Linux, Android, FireTV, Apple TV, Android TV et iOS, mais aussi Chrome, Firefox ainsi que les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Au niveau de la connexion simultanée, SurfShark est le premier VPN à l'offrir sur un nombre d'appareils illimités. Pour vos connexions vous aurez accès à 1040 serveurs dans plus de 60 pays, vous n'aurez plus qu'à choisir la destination depuis laquelle vous voulez vous connecter ! Dernier point, vous avez la possibilité de vous faire rembourser pendant 30 jours si vous n'êtes pas satisfait du service.