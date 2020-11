Black Friday : le VPN IVACY casse les prix à partir de 0,8 € par mois !!!

Le VPN, ou réseau privé virtuel en français, se démocratise de plus en plus et permet aux utilisateurs de contourner de nombreux blocages comme par exemple une limitation géographique afin d'accéder à des catalogues de streaming étranger, type Netflix US. Mais le VPN peut également protéger votre vie privée, car toutes les informations échangées sont cryptées, et également lors du téléchargement de torrents. Les solutions peer to peer sont souvent idéales pour échanger des fichiers, légaux ou non, entre utilisateurs, mais elles sont également vectrices d'attaques malveillantes et relativement faciles à surveiller puisque l’on peut facilement récupérer les adresses IP de tous les utilisateurs s’échangeant des données ce qui ne sera plus le cas avec un VPN qui camouflera votre IP.

Avec plus de 10 ans d’expérience, Ivacy VPN propose un système de protection très complet pour l’ensemble de vos appareils. La société dispose de plus de 2000 serveurs, répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde, et permet de connecter jusqu’à 10 appareils en simultané.

Dans le cadre de l'opération Black Friday, Ivacy VPN propose un tarif exceptionnel de seulement 0,8 € par mois pour un abonnement de 5 ans, soit 90% d'économie et seulement 49,99 € en tout ! Attention, cette offre est limitée dans le temps et il ne reste que quelques jours pour en profiter.

Signalons que Ivacy VPN est spécialisé dans le déblocage géographique avec Disney+, la BBC, Hulu et la totalité des sept régions pour Netflix : États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Australie, Allemagne, Canada et France. Cela vous permet de profiter des films et des séries réservés exclusivement à ces territoires. Ivacy VPN est l’un des seuls VPN existants à permettre la lecture sans utiliser la mémoire tampon, avec une lecture fluide et sans accros ou pertes de qualité.



Signalons enfin que Ivacy VPN est disponible sur toutes les plateformes (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) ainsi que sur les navigateurs les plus populaires (Firefox, Chrome..), qu'il autorise 10 connexions simultanées, permettant de l'utiliser sur tous vos appareils sans limitation, ou encore dispose de la fonctionnalité Internet Kill Switch, permettant de naviguer en toute sécurité même en cas de défaillance du VPN.

Dernier point, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous pouvez donc essayer la solution sans risques et vous faire votre propre avis.

Découvrir Ivacy VPN à partir de seulement 0,8 € par mois