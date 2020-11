Cyber Monday : le VPN IVACY à partir de seulement 0,8 € par mois !

Pour rappel un VPN permet à ses utilisateurs de contourner toute sorte de blocages comme les limitations géographiques. Un VPN peut également protéger votre vie privée, quelle que soit votre utilisation en ligne. Le site que vous visitez ne pourra pas reconnaître votre identité et vos données de navigation seront donc protégées. Le VPN est également très efficace pour se rendre anonyme pendant le téléchargement ou le partage de fichiers en peer-to-peer. Enfin, vos données seront cryptées, vous n’aurez donc pas à vous soucier des pirates connectés aux Wi-Fi publics, et vous pourrez les utiliser sans prendre de risques.

Avec déjà près de 10 ans d’expérience, Ivacy VPN possède plus de 2000 serveurs, répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde. Vous pourrez connecter jusqu’à 10 appareils en simultané pour protéger l’ensemble de vos appareils. Pour le Cyber Monday, Ivacy VPN propose un tarif exceptionnel de seulement 0,8 € par mois pour un abonnement de 5 ans, soit 90% d'économie et seulement 49,99 € en tout ! Attention, cette offre est limitée dans le temps et il ne reste que quelques jours pour en profiter.

Ivacy VPN est de plus spécialisé dans le déblocage géographique, un moyen idéal d'accéder aux nombreuses plateformes de streaming comme Hulu, Disney+, la BBC et bien entendu Netflix.

Le service est compatible sur toutes les plateformes (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) ainsi que sur les navigateurs les plus populaires comme Firefox ou encore Chrome.

Si vous hésitez encore, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous pouvez donc essayer la solution sans risques et vous faire votre propre avis.

Découvrez Ivacy VPN à partir de seulement 0,8 € par mois !