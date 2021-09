Ivacy VPN : une offre à 1 euro par mois avec 2 To de stockage cloud offert, que demander de plus !?!

Ivacy VPN nous propose une superbe offre avec en cadeau un stockage cloud de 2 To mis à votre disposition avec un prix exceptionnel à seulement 1 euro par mois !

Pour rappel, un serveur VPN (Virtual Private Network) permet de protéger son identité ou encore ses données personnelles depuis un accès internet qu'il soit mobile ou fixe. Il offre aussi la possibilité d’accéder à du contenu bloqué dans d’autres pays comme avoir accès au très demandé catalogue US de Netflix, mais aussi d'ailleurs aux 7 catalogues Netflix mondiaux. L’avantage du VPN aussi de pouvoir l’utiliser sur les réseaux publics sans subir d’attaque ou de protéger vos données.

Autrefois, il était surtout utilisé par les entreprises pour créer un réseau privé virtuel afin de transférer des informations ou données confidentielles, mais il est de plus en plus utilisé aujourd'hui par les particuliers pour assurer leur protection. Les données sont en effet cryptées et votre adresse IP est substituée par celle du serveur de VPN lors de vos échanges sur le Net, permettant ainsi votre anonymat.

Il existe de nombreuses offres sur le marché, mais aujourd’hui nous allons vous parler de Ivacy VPN. Au niveau mondial, cet acteur met à disposition plus de 3500 serveurs dans plus de 100 régions différentes. De plus, il offre une multitude de fonctionnalités :

L’accès à des plateformes de streaming bloquées en France comme Netflix US ou HBO

La connexion de 10 appareils simultanément

Pas de limitation de la bande passante.

etc

De plus, Ivacy VPN est disponible sur une multitude de supports comme la tablette, le PC, le smartphone, etc.

Jusqu’au 5 septembre 2021, le service Ivacy VPN promet un tarif hyper préférentiel sur son abonnement de 5 ans. Avec une économie de 87 %, vous pouvez bénéficier d'un tarif à 1,10 € par mois.

Mais grâce au code de réduction generation10, réservé aux membres de GNT, vous obtiendrez 10 % de réduction supplémentaire et vous profiterez de l’offre Ivacy VPN à seulement 1 € par mois soit 59,83 € pour 5 ans ! Un prix défiant toute concurrence.

Mais Ivacy ne s’arrête pas là et propose un espace de stockage cloud crypté de 2 To offert la première année. Enfin, l’offre est garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours, un bon plan à essayer donc.



Ivacy VPN à 1 € par mois avec le code generation10