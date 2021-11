VPN : offre Black Friday avant l'heure avec 86% de reduction et un code exclusif !

Pour fêter l'arrivée prochaine du Black Friday, PureVPN propose une très grosse baisse de prix sur ses services ! Découvrez-la vite et profitez d'un code promo exclusif pour diminuer encore plus le prix !

Il existe de nombreux acteurs dans le domaine des VPN, ces réseaux privés virtuels de plus en plus utilisés par le grand public, souvent d'ailleurs pour des raisons très différentes.

Pour fêter l'arrivée prochaine du Black Friday, PureVPN casse ses prix avec 86% de réduction sur son offre de service VPN pour un abonnement de 5 ans, et vous pourrez en prime utiliser un code exclusif pour les gntiens, à savoir bf10, qui vous apportera une réduction supplémentaire. Au final, l'abonnement 5 ans ne vous coûtera que 70 € soit seulement 1,16 € par mois !

Pour rappel, un VPN assure une protection lors de vos connexions sur internet depuis n'importe quel dispositif, comme un PC, un MAC, une tablette ou un smartphone. En effet, vous ne vous connectez pas directement aux différents services du web, mais votre connexion passe par un serveur privé virtuel qui sert de relais entre vous et internet, il vous permet ainsi de surfer de manière totalement anonyme puisque c'est l'identité du serveur qui est renvoyée aux sites et services parcourus, mais également de façon sécurisée, car toutes les données échangées sont cryptées.

Mais les VPN sont aussi très utilisés pour leur capacité à contourner des restrictions locales ou géographiques. En effet, vous pouvez vous connecter à un VPN situé aux USA, en Chine ou dans un autre pays, pour faire croire au serveur que vous êtes résidant de ce pays et de ce fait, vous donner accès à des données inaccessibles en France comme les sites de streaming type Netflix US ou encore Disney+ US. Même chose dans le domaine des jeux vidéo si vous souhaitez accéder à certains bêtas de jeux ou à des jeux dont les serveurs expérimentaux ne sont proposés que dans certains pays.

Dernière information, utiliser un VPN limite les risques de piratage de vos données si vous vous connectez à des réseaux WiFi publics (hôtels, restaurants…).

Concernant PureVPN, sachez que ce dernier est maintenant audité par KPMG, un cabinet d'audit qui certifie que le VPN n'enregistre aucun log, vous garantissant ainsi que personne ne pourra remonter aux pages que vous avez consultées. De plus, ils sont localisés dans les Îles Vierges Britanniques afin de protéger les utilisateurs sur la confidentialité des données. Ajoutons aussi que récemment PureVPN a amélioré ses serveurs ce qui a permis de doubler leur vitesse offrant une vitesse de connexion de jusqu'à 20 Gb/s. Le logiciel est compatible Linux, Windows, macOS, Android et iOS et l'abonnement permet de connecter jusqu'à 10 appareils.

Tout ceci avec la possibilité de bénéficier d'un remboursement du paiement durant les 31 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait, un gage de sérieux et de qualité.



