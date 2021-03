Comment un VPN protège la vie privée, permet de faire des économies et donne accès à du contenu exclusif

Un VPN, pour Virtual Private Network, est un réseau privé virtuel en bon français. Avec la forte croissance des services de streaming et les restrictions de diffusion des contenus vidéo selon les pays, ou encore avec des risques de piratages toujours plus forts, la recherche concernant le terme de VPN et les offres accessibles affluent sur internet.

Mais qu'est-ce qu'un VPN ? Ce que nous voulons dire, c'est qu'est-ce que ce service apporte réellement aux consommateurs et comment cela fonctionne-t-il ?

Tout d'abord, la première fonctionnalité donnée à un VPN est sa capacité à protéger ses utilisateurs des cybercriminels. En effet, il va permettre de garder votre identité anonyme sur internet et vos données personnelles, sensibles ou non, ne seront donc pas accessibles par des personnes mal intentionnées, car cryptées. Le VPN arrive à réaliser ceci en servant d'intermédiaire entre vous et internet.

Ensuite, un VPN va également permettre de vous géolocaliser dans d'autres pays afin d'avoir accès à l'ensemble des contenus proposés. Effectivement, de nombreux films, séries, animés ne sont pas accessibles en France, soit parce que ces contenus sont diffusés par des services qui n'existent pas chez nous comme HBO, soit parce qu'ils sont réservés aux catalogues étrangers, notamment américains, comme par exemple avec Netflix US. En servant d'intermédiaire, le VPN va faire croire que vous vous situez dans un autre pays comme les États-Unis, le Japon et bien d'autres encore ! Et vous pourrez enfin accéder à l’intégralité des contenus de Netflix US, Amazon Prime US ou encore Hulu et HBO.

Ce service de géocalisation pour contrer les restrictions géographie est également très utilisé par les gamers pour accéder à des bêta ou à des jeux vidéo qui ne sont pas accessibles en France.

Une fonctionnalité que beaucoup de consommateurs ignorent est la capacité d'un VPN à vous faire faire des économies, toujours grâce à cette géocalisation. Les prix d'un même produit ou d'un service varient fortement d'un pays à l'autre notamment en fonction du niveau de vie du pays ou en fonction de la fabrication de ce produit dans ce pays, comme par exemple les jeans Levi's qui sont bien moins chers aux États-Unis qu'en France. Le site marchand pensant que vous êtes aux États-Unis va vous proposer les prix destinés aux Américains et non ceux réservés à la France.

Il existe bien entendu des alternatives aux VPN pour surfer anonymement, mais qui ne sont pas vraiment accessibles au grand public comme par exemple l'utilisation du navigateur Tor.

