Qu'est-ce qu'un VPN et comment peut-il protéger ma vie privée en ligne ?

Aujourd’hui, on utilise Internet pour regarder des vidéos, jouer à des jeux vidéo, faire des achats en ligne, ou même pour travailler. Mais cette révolution du web est également le centre de toutes les activités cybercriminelles : du phishing aux attaques de programmes malveillants. Plus que jamais, il est important de protéger votre vie privée en ligne des éventuels criminels du web à l’affût des proies potentielles et notamment en utilisant un VPN.

Pourquoi est-ce nécessaire de préserver sa vie privée en ligne ?

Protéger sa vie privée en ligne permet d’avoir un contrôle des informations que nous diffusons sur la toile et des personnes qui peuvent les consulter. Ceci est très important, car si certaines de vos données personnelles arrivent entre les mains de pirates du web et autres personnes malveillantes, cela peut nuire à votre image et vous porter préjudice, sans oublier les risques de fraudes.

Quels sont les risques potentiels encourus ?

Cela se manifeste de diverses façons. Il peut s’agir de publications douteuses sur les réseaux sociaux, d'images compromettantes, de photos que vous ne souhaitiez pas diffuser ou encore de propos vexatoires.

Plus grave encore, l’usurpation de votre identité, à des fins d’escroquerie sur Internet, ou encore le piratage de vos données bancaires est une réelle menace.

Le harcèlement de la part d’autres personnes est également un risque qui plane lorsque vous ne protégez pas votre vie privée en ligne.

Il est donc très important de toujours rester vigilant chaque fois que vous surfez sur la toile. Des solutions existent toutefois pour vous aider.

C’est quoi un VPN et comment fonctionne-t-il ?

Pour assurer votre sécurité sur Internet, il est de bon ton de faire appel à un VPN, encore appelé réseau privé virtuel, qui va vous permettre de masquer votre identité, chaque fois que vous serez connecté. Ce système permet d’accéder à un contenu web, via le canal d’un réseau local qui par la suite garde camouflée votre véritable adresse IP, c’est-à-dire l’adresse émettrice du signalement de votre appareil connecté.

Comment l’utiliser ? C’est très simple, il suffit de lancer un logiciel VPN, sur n’importe quel appareil, que ce soit un smartphone, une console de jeu ou encore un ordinateur portable, peu importe. Le logiciel prend, dès l’instant où tu l’actives, le soin de masquer votre adresse IP.

Comment un VPN peut garantir ta confidentialité en ligne ?

L’action d’un VPN ne se limite pas seulement à protéger votre appareil connecté contre les attaques cybercriminelles. Il garantit également la confidentialité en ligne, car il n’utilise pas votre adresse IP mais celle du serveur VPN auquel vous êtes connecté lorsque tu es en ligne. Sans oublier que les données qui transitent par le VPN sont chiffrées et donc impossibles à espionner.

Utiliser un VPN peut vous aider à vous protéger, notamment dans un espace ouvert et public comme par exemple lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public en l’occurrence. De nombreux piratent analysent en effet le trafic de ces réseaux ouverts à la recherche de proies afin d'intercepter les données transmises, par exemple vos mots de passe pour vous connecter à votre messagerie ou à Netlflix.

Le niveau de vulnérabilité de ces endroits est tel que des cybercriminels ont même créé des points d’accès gratuits juste pour inciter les internautes à s'y connecter, afin de récupérer toutes vos informations privées comme vos accès aux réseaux sociaux, abonnements, pseudos et même l’accès à votre compte bancaire. Prudence donc.

Quels sont les avantages d’un bon VPN ? Que cache-t-il ?

Un VPN permet de sécuriser votre vie numérique et de cacher la plupart de vos activités sur le web :

Les activités réalisées depuis votre navigateur web : les recherches que vous faites sur les moteurs de recherche, les sites web visités, les fichiers téléchargés...

Les activités sur les réseaux sociaux

L'utilisation des applications autonomes

Les jeux vidéo auxquels vous jouez

Un VPN présente l’avantage de masquer votre adresse IP, et permet en prime de connecter autant d’appareils que vous le souhaitez (minimum 10 selon le VPN choisi) et de bloquer des logiciels pirates et malveillants.

Rappelons qu’il est capital de savoir qu'à chaque fois que vous vous connectez sur Internet, votre vie privée est soumise à de nombreux dangers.

Le risque que vos informations personnelles tombent entre les mains de pirates du web est bien présent, et ces derniers n’hésitent pas à user de ruses toujours plus performantes pour cela. Les dangers encourus sont notamment le harcèlement, l’usurpation d'identité, et bien entendu l’escroquerie.

Surfer avec prudence, voire utiliser un logiciel VPN, peut vous permettre d'obtenir une plus grande sécurité et donc de surfer en toute tranquillité.