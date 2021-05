French Days : regardez Netflix US, Hulu, HBO et Amazon Prime avec un VPN à seulement 1,75€ par mois

Un service VPN devient de plus en plus utile dans un monde où le digital est omniprésent. Pour fêter les French Days, PureVPN propose une offre très intéressante avec pas moins de 82% de réduction !

Les French Days de Printemps devaient normalement se dérouler du 28 avril au 4 mai 2021, mais ont finalement été reportés fin mai afin de ne pas pénaliser les commerces physiques fermés dans certains départements à cause du confinement. C'est donc à cette occasion que le service de VPN PureVPN nous propose de très belles promotions sur ses forfaits avec 82 % de réduction.

Pour rappel, un service VPN est un réseau privé virtuel qui va protéger votre identité en la conservant anonyme via l'utilisation d'une adresse IP tampon, celle du serveur PureVPN, et ce dans plus d'une centaine de pays différents. Cet anonymat va vous permettre de contrer certaines attaques de cybercriminels d'autant plus que les informations transitant par le VPN sont cryptées.

Le VPN sert donc d'intermédiaire entre l'utilisateur et internet. C'est un excellent moyen pour contourner les blocages géographiques des services de streaming ou encore des jeux vidéo. Vous pourrez ainsi choisir sur quel serveur vous connecter et le service de streaming pensera que vous êtes dans ce pays. Vous aurez donc accès au contenu exclusif comme par exemple Netflix USA, Hulu, HBO Max, etc.

Enfin, un VPN sert également à faire des économies, toujours grâce à la géolocalisation. L'exemple parfait pour illustrer cet avantage est la célèbre marque de Jeans Levis. Effectivement, en France, ces jeans sont proches de la centaine d'euros alors que vous les trouverez bien moins chers aux États-Unis.

Comme nous l'avons évoqué précédemment, à l'occasion des French Days, le service PureVPN propose une forte promotion de -82 % sur son forfait de 1 an. Vous pourrez donc profiter d'un VPN pendant toute une année pour seulement 1,75 € par mois au lieu de 9,60 € en temps normal.

Le service PureVPN propose une connexion possible sur 10 appareils différents simultanément, est compatible avec Windows, Mac, Android, iOS et Linux. Plus de 6500 serveurs sécurisés sont disponibles répartis dans plus de 140 pays. De plus, vous avez jusqu'à 31 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, vous ne prenez donc aucun risque.

Découvrez le VPN PureVPN à partir de seulement 1,75 € par mois pendant 1 an