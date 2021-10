VPN : un service très utile sur internet, on vous explique pourquoi !

Un VPN, pour Virtual Private Network, est un réseau privé virtuel qui permet de vous connecter à internet via un tunnel crypté pour protéger vos données sensibles, mais aussi pour garantir votre confidentialité en ligne.

En résumé, le VPN est donc capable de vous protéger contre les cybercriminels. En effet, il va permettre de garder votre identité anonyme sur internet et vos données personnelles, sensibles ou non, ne seront donc pas accessibles par des personnes mal intentionnées, car cryptées. Plus concrètement le VPN arrive à réaliser ceci en servant d’intermédiaire entre vous (PC, smartphone...) et internet.

Il permet en outre de masquer votre adresse IP, de vous sécuriser si vous utilisez des WiFi publics, ou encore de vous géolocaliser géographiquement pour accéder aux sites web bloqués par certains pays ou à des catalogues de streaming étrangers (Netflix US...). Tout le monde peut profiter de ce service, que ce soit les geeks, les ultravigilant sur la sécurité, les fanatiques de sport pour ne louper aucun match, les fans de séries, etc.

Mais comment fonctionne un VPN ? Une image vaut mille mots :

Comment configurer un VPN ? Rien de plus simple, soit vous téléchargez une application sur mobile et vous sélectionnez le fournisseur de service VPN, soit vous le faites manuellement sur votre routeur par exemple.

A noter qu'il existe d’autres alternatives comme le navigateur Tor qui fonctionne sur le système de la confiance distribuée, mais vous ne savez pas qui se trouve derrière ces nœuds, ou encore en passant par un proxy, mais le VPN reste une valeur sûre.