Noël spécial : PureVPN à seulement 0,90 € par mois regarder HBO MAX, Netflix US, Hulu, Peacock ou Prime Vidéo

PureVPN fête Noël avec une très belle réduction amenant le prix du service à partir de seulement 0,90 € par mois, soit pas grand-chose pour profiter de nombreux services et accéder notamment aux nombreuses plateformes de streaming à l'étranger pour faire le plein de films et séries !

Article sponsorisé par PureVPN

Le grand public découvre et apprécie de plus en plus l'intérêt d'un VPN. Outre le côté sécurité des données et anonymat qu'il apporte, il permet surtout de géolocaliser son IP dans n'importe quel pays permettant ainsi de passer outre les blocages géographiques. Un moyen idéal pour profiter des séries et des films sur les plateformes de streaming étrangères, dorénavant accessibles, comme HBO MAX, Netflix US, Hulu, Peacock ou encore Prime vidéo.

Un VPN, comme PureVPN, permet alors d'accéder à de nombreux films et séries comme par exemple :

8-Bit Christmas

The Matrix 4

Station Eleven

And Just Like That

The Suicide Squad

The Sex Lives of College Girls





Pen15 Season 2

Letterkenny

Dead Asleep





Paris in Love

Baking It

Psych 3

The Real Housewives Ultimate Girls Trip

Below Deck



Pour fêter Noël, PureVPN propose une réduction de 91% sur sa formule 5 ans qui permet de faire tomber le prix à seulement 0,90 € par mois, pour un total de 54 €.

Pour rappel, le service PureVPN offre une connexion possible sur 10 appareils différents simultanément, il est compatible avec Windows, Mac, Android, iOS et Linux et dispose de plus de 6500 serveurs sécurisés répartis dans plus de 78 pays. A note que récemment PureVPN a ajouté de très nombreux serveurs à 20 Gbps pour des vitesses de connexion toujours plus rapides, tous les serveurs situés en France étant d'ailleurs concernés. De plus, vous avez jusqu'à 31 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, vous ne prenez donc aucun risque.

A noter que des options, payantes, sont également disponibles afin de profiter au maximum des services de PureVPN.