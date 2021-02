Comment un VPN vous simplifie la vie et protège vos données personnelles en ligne

Pour rappel, un VPN est un réseau privé virtuel qui va vous permettre d'utiliser de façon sécurisée votre accès internet, les données échangées étant cryptées, vous protégeant ainsi des cybercriminels tout en assurant la confidentialité de votre navigation et de vos données personnelles.

Un VPN réalise tous ces services en servant d'intermédiaire entre vous et internet, ce qui va permettre votre anonymat aux yeux des serveurs sur lesquels vous tentez de vous connecter. Le VPN peut être utilisé sur divers appareils tels que les smartphones, tablettes, pc portables, etc. mais aussi sur les différents systèmes d'exploitation (Mac, iOS, Windows, Android), et sur différents navigateurs web (Firefox, Chrome, etc.).

Les deux plus gros avantages des services VPN restent le fait de pouvoir vous géolocaliser n'importe où dans le monde ce qui vous permettra de contourner les restrictions géographiques, surtout en streaming. Vous pourrez ainsi accéder aux séries qui sont pour la plupart exclusives aux USA avec les catalogues Netflix US, Amazon Prime US ou encore Hulu et HBO.

Un VPN va également vous permettre de garder votre identité anonyme sur internet et vos données ne sont pas accessibles par des personnes mal intentionnées qui tentent de vous retrouver via votre adresse IP ou en analysant vos flux de données, ce qui va aussi vous assurer une sécurité supplémentaire contre toute tentative de piratage informatique.

En ce moment, c'est PureVPN qui propose une très belle réduction avec pas moins de 73 % de réduction sur sa formule de 2 ans faisant tomber le prix à 2,58 € par mois seulement au lieu de 9,60 €, soit 61 € pour 2 ans au lieu de 230 € !

Mais ce n'est pas tout, PureVPN a pensé aux lecteurs de GNT en proposant un coupon de réduction qui vous apportera 10% de réduction supplémentaire avec le code codepromo10. Ce qui vous fera un prix final de 55,75 € pour 2 ans et donc seulement 2,32 € par mois !

Pour rappel, le service VPN de PureVPN donne la possibilité à ses utilisateurs de se connecter sur 10 appareils différents simultanément. Plus de 6500 serveurs sécurisés sont disponibles répartis dans plus de 140 pays. Le VPN est compatible avec Windows, Mac, Android, iOS et Linux. A noter également que ce service est certifié par KPMG, ce qui garantit que PureVPN ne stocke pas les données des activités de navigation, des registres de connexion, les adresses IP attribuées ou originelles, l'horodatage d’utilisation du VPN ou encore l'historique de navigation. De plus, vous avez jusqu'à 31 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, vous ne prenez donc aucun risque.

Découvrez le VPN PureVPN à partir de 2,32 € avec le code codepromo10