Vie privée : a-t-on besoin d'un VPN sur son smartphone?

Pour rappel, un VPN est un réseau privé virtuel qui vous permet d'avoir un accès à distance à certains réseaux. Mais un VPN peut également être utilisé pour assurer la sécurité de vos connexions à internet. Il va entre autres servir d'intermédiaire entre vous et internet, c'est ce qui va permettre votre anonymat aux yeux des serveurs sur lesquels vous tentez de vous connecter. Installer un VPN sur son smartphone est donc tout aussi important que sur son ordinateur, surtout à l'ère du smartphone et du e-commerce.

Un VPN va donc vous permettre de garder votre identité secrète dans le monde digital pour empêcher que vos données ne soient directement visibles en ligne ou qu'une personne mal intentionnée tente de vous retrouver via votre adresse IP, ce qui va aussi vous assurer une sécurité supplémentaire contre toute tentative de piratage informatique, surtout de nos jours où notre vie dépend de plus en plus d'internet. Mais ce n'est pas tout, grâce à l'utilisation d'un VPN sur votre smartphone vous pourrez vous connecter à différents services qui ne sont pas accessibles en France ou alors qui proposent différentes prestations dans d'autres pays tels que Netflix, Hulu ou Amazon Prime. Vous pourrez donc regarder du contenu exclusif dans les transports en commun, dans un parc ou dans tout autre endroit qui nécessitent que vous ayez votre smartphone grâce à la géolocalisation qui peut se faire n'importe où dans le monde.

Un VPN est donc utile sur smartphone pour protéger sa vie privée même sur votre téléphone portable.

