Pourquoi utiliser un VPN quand vous travaillez depuis la maison ?

Face à l’explosion du nombre d’employés en télétravail, suite à la pandémie mondiale de coronavirus et au confinement qui en a découlé, de plus en plus d’informations sensibles passent par Internet pour rejoindre le serveur sécurisé de l’entreprise. Ces informations sont parfois très sensibles et nécessitent une protection supplémentaire que les responsables en sécurité des entreprises n'ont pas vraiment eu le temps de déployer sur l'ensemble des postes des salariés, quand ces derniers n'utilisent pas tout simplement leur matériel personnel pour le faire... En faisant le choix d’un VPN, bon nombre d’entreprises et de particuliers se dotent d’une sécurité supplémentaire pour échanger leurs données, un outil fortement recommandé donc.

Pour rappel, un réseau privé virtuel permet de transporter les données privées vers l'extérieur de façon anonyme et sécurisée. Cette utilisation est considérée comme une garantie pour les entreprises pratiquant le télétravail, car la sécurité des échanges n'est plus vraiment assurée en ce moment. Un employé peut avoir besoin d'accéder à de nombreuses données confidentielles sur les serveurs de l'entreprise, et utilise pour ceci une connexion internet non sécurisée, c'est-à-dire que ces informations transitent sans cryptage...les DSI des entreprises apprécieront :)

En accédant à ces données sensibles depuis nos réseaux FAI domestiques, il y a des chances non négligeables que ces données puissent être volées ou utilisées à votre encontre. Une possibilité que certaines entreprises ne peuvent tout simplement pas se permettre d’envisager, car cela pourrait grandement nuire à la poursuite de leurs activités.

Les VPN permettent de fortement améliorer la sécurité de vos connexions réseau publiques. Vous pouvez de cette manière travailler depuis un café ou tout autre espace public, ou bien à votre domicile, tout en profitant d'un cryptage de vos données.

Avec une connexion sécurisée à travers un VPB, plus de souci pour transmettre ou recevoir vos documents sensibles, ils seront totalement sécurisés. Vous vous assurez de cette manière d’avoir l’esprit plus serein lorsque vous travaillez depuis votre domicile sur des données sensibles propres à votre entreprise.