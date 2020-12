La VR enfin compatible avec Microsoft Flight Simulator !

Microsoft Flight Simulator est un jeu de simulateur de vol en avion qui se veut centré sur le réalisme, la précision et l’authenticité. La solution VR était donc inévitable pour le titre de Microsoft afin de pousser l’immersion de ses joueurs encore plus loin. La mise à jour est totalement gratuite et se veut accessible au plus de joueuses et de joueurs VR possible. Pour cela, Microsoft a veillé à ce que le jeu soit compatible avec une grande diversité d’appareils, comme les casques Windows Mixed Reality, Oculus, Valve et HTC. Pas besoin de plus de manipulations, il vous suffit de mettre votre jeu à jour pour pouvoir en profiter pleinement.

Avec cet ajout, Microsoft Flight Simulator pousse encore plus loin le réalisme de son jeu en ajoutant une nouvelle dimension à son immersion déjà excellente. Si vous disposez de l’équipement nécessaire, n’attendez plus pour le (re)découvrir.

Profitons-en pour signaler que Microsoft propose sur son site officiel d'économiser jusqu’à 75 % sur de nombreux jeux PC.