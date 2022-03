Des écouteurs, une TV, un PC, un casque et un VTT électrique dans les MEILLEURES offres du jour

Commençons ce top 5 avec les écouteurs Sony WFXB700B qui profitent de 50 % de réduction sur Carrefour.

De type intra-auriculaire, leur structure ergonomique permet un maintien impeccable et confortable dans l'oreille. Ils sont dotés de 4 embouts différents qui permettent de s'adapter à toutes les morphologies. De plus, ils sont résistants aux éclaboussures et à la sueur. Pour finir, vous profitez de 9 heures d'autonomie auquelles s'ajoutent 9 heures grâce au boitier.

Sur Carrefour, les écouteurs Sony WFXB700B sont au prix de 50 € au lieu de 100 € avec la possibilité de retrait en magasin.



Passons maintenant à la TV SCHNEIDER SC-LED50SC400ATV qui bénéficie d'une belle promotion sur Cdiscount.

Elle est dotée d'une dalle LED de 50" soit 127 cm avec une définition de 3840 x 2160 pixels. La télévision intègre le processeur Cortex A55 qui permet de profiter de Google Android TV afin d'utiliser les logiciels comme Netflix ou encore Disney+. Nous notons aussi la présence de trois ports HDMI, dont 1 ARC/CEC, et de deux ports USB. Pour finir, elle intègre deux haut-parleurs de 20 watts.

La TV SCHNEIDER SC-LED50SC400ATV est au prix de 410 € au lieu de 799 € depuis Cdiscount avec la livraison gratuite.



Passons au casque gaming Roccat Elo X Stereo qui voit son prix réduire de 46% sur Amazon.

Ce dernier est pourvu d'un arceau en métal autoajustable et de coussinets rotatifs pour un confort ultraléger et dynamique. Vous profitez d'un rembourrage en mousse à mémoire de forme qui diminue la pression sur les lunettes. De plus, le casque est doté de transducteurs de 50 mm pour profiter d'un son stéréo suprême. Pour finir, le casque intègre un microphone antibruit et amovible.

Sur Amazon, le casque gaming Roccat Elo X Stereo est au prix de 27 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le PC tout-en-un Lenovo Ideacentre 3 24ADA6 qui profite d'une jolie promotion sur Cdiscount.

Il est équipé d'une dalle de 23,8" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il intègre le processeur AMD 3020E avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage en SSD. Du côté de la connectique, nous notons la présence de deux ports USB 2, de deux ports USB 3, d'un port Ethernet, d'une prise HDMI et d'une prise jack. Pour finir, il est aussi compatible avec le WiFi et le Bluetooth.

Sur Cdiscount, le PC tout-en-un Lenovo Ideacentre 3 24ADA6 est au prix de 300 € au lieu de 479 €.



Finissons ce top 5 avec le VTT électrique Toplife E-3300 qui profite d'une réduction sur Carrefour.

Le vélo embarque un moteur d'une puissance de 250 W qui permet d'atteindre une vitesse de croisière de 25 km/h. Sa batterie en lithium de 10,4 Ah offre une autonomie de 60 km maximum. De plus, nous notons la présence d'un dérailleur Shimano TY21 et de freins avant et arrière. Le vélo mesure 27,5" pour un poids de 22 kg.

Sur Carrefour, le VTT électrique Toplife E-3300 est au prix de 649 € au lieu de 749 € récupérable directement en magasin.



