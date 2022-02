Walkman : Sony relance deux modèles ultra haut de gamme

Après les avoir fait évoluer et les avoir quasi abandonnés un temps, Sony relance ses Walkman et s'oriente vers le haut de gamme.

Le Walkman est devenu un accessoire iconique des années 1980 et c'est Sony qui a démocratisé ce type de lecteur audio personnel et nomade. Autrefois orienté vers la lecture de cassettes à bandes magnétiques, Sony a réorienté sa marque vers les lecteurs audio en général, passant du CD au miniDisc en passant par le MP3 et les formats lossless.

Mais face à la montée en puissance de l'iPod, puis de l'arrivée des premiers smartphones, le public s'est détourné de la marque qui s'est ainsi spécialisée dans les lecteurs audio haut de gamme destinés aux audiophiles.

Sony vient de lever le voile sur deux nouvelles références avec les NW-WM1AM2 et NW-WM1ZM2. Des baladeurs qui sont compatibles avec les fichiers au format MP3 et AAC ainsi que Flac en 96 Khz. Via l'algorithme DSEE, les nouveaux baladeurs sont également capables d'upscaler la qualité des fichiers ultra compressés pour émuler ainsi une qualité CD en 16 bits et 44,1 ou 48 kHz.

Les deux appareils proposent une prise casque dotée d'un amplificateur numérique, de prises USB-C pour la recharge et le transfert de données et du WiFi pour télécharger de la musique et installer des applications, car les deux appareils tournent sous Android et sont donc compatibles avec les services de Streaming.

Côté interface, on retrouve un écran de 5 pouces et de 128 à 256 Go de stockage en fonction du modèle, extensible via un port microSD.

Le WM1AM2 propose un châssis en aluminium tandis que le WM1ZM2 propose un châssis en cuivre plaqué or. Leurs prix respectifs sont annoncés à 1400 et 3700 euros pour une disponibilité en France à partir d'avril.