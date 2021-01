Wanda et Vision, les deux super-héros de la prochaine série WandaVision sur Disney+

La plateforme de streaming Disney+ a communiqué des nouvelles de la très attendue série WandaVision. La date de sortie officielle est ainsi fixée au 15 janvier 2021, et de nombreux fans sont impatients de découvrir Wanda et Vision dans ces nouvelles aventures. La dernière bande-annonce, nommée New Era, ne fournit que très peu de nouvelles informations sur l’intrigue, il est donc encore difficile de savoir ce qui nous attend.

Première série du MCU (Marvel Cinematic Universe) sur Disney+, WandaVision arrive avec l’ambition de lancer la phase 4 de l'univers Marvel, qui semble s'orienter vers non plus l'univers comme nous avons pu le voir dans les précédents titres, mais le multivers. Cette phase 4 intègrera de nombreux films comme Black Widow, Eternals, Shang-Chi, Spider-Man 3, Thor 4, et l’incontournable Doctor Strange in the Multiverse of Madness, attendu pour mars 2022 en France, qui pourrait bien mettre un terme à cette phase de l’univers.



Pendant ce temps, les séries sur Disney+ iront dans le même sens, avec notamment WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, ou encore What If...?

L'importance du Multivers est au cœur de cette saga. La notion de multivers a déjà été introduite avec Loki qui devrait également avoir son rôle à jouer après sa fuite à l'aide du Tesseract, le fameux cube cosmique, mais aussi dans Avengers : Endgame lors d’une discussion entre l'Ancien et le Professeur Hulk. La série What If...?, quant à elle, se base sur des futurs possibles et pourrait présenter une multitude d'événements envisageables en fonction des actions de chacun à l’image du film de clôture, qui ne sera autre que Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tout cela n’est pour l’instant qu’à l’état de théorie, mais cela semble relativement plausible.

La dernière vidéo en date de WandaVision, publiée sur YouTube, nous dévoile un décor noir et blanc, dans un style année 50. Une scène dans laquelle la jeune femme Wanda se retrouve piégée et où le décor s’abîme peu à peu comme si ce n’était pas la réalité.

Alors que Vision est mort, tué par Thanos dans Avengers : Infinity War, la sorcière rouge est désemparée et l'on sait par les comics que Wanda Maximoff est instable mentalement. La Sorcière Rouge peut modifier le monde qui l’entoure comme bon lui semble pour pouvoir y mener sa petite vie parfaite. Les bandes-annonces de WandaVision confirment cela avec une vision du cliché d’une famille modèle dans les années 50. Elle semble même avoir deux enfants pour parfaire le tout. Malgré cela, son univers montre quelques incohérences avec notamment des failles dans les murs, et autres imperfections qui témoignent de son instabilité.

Pour le casting, ce sera Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les rôles des superhéros Wanda et Vision. Kathryn Hahn, Kat Dennings, Agatha Harkness et Darcy Lewis sont également inclus dans la série à des postes clés. Enfin, Disney a fait appel à Teyonah Parris pour Monica Rambeau. Wandavision a encore de nombreux mystères à révéler et Il ne reste que quelques jours pour enfin découvrir ce que nous cache la série, attendue le 15 janvier sur Disney+.

