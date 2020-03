Warzone : Activision lance un mode de jeu solo

Dans une mise à jour, Activision vient d'ajouter le jeu en solo au sein de son Battle Royale à succès : Warzone.

Le titre qui profite du moteur de Call of Duty Modern Warfare proposait ainsi uniquement de jouer contre des escouades complètes ou d'en rejoindre et il était compliqué de se retrouver seul dans les parties.

Désormais, le jeu intègre une option permettant de jouer en solo, et donc de ne plus dépendre de son escouade, mais aussi de ne jouer que contre des ennemis jouant seuls. L'option rétablit ainsi un certain équilibre des forces et donne un peu plus de piquant au jeu pour les joueurs habitués à progresser seul.

Le concept des parties reste inchangé : 150 joueurs sont parachutés sur une carte et doivent s'équiper et s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul.